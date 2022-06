More Rial suele compartir la mayoría de sus acontecimientos en sus redes sociales. Por eso mismo, llamó la atención un movimiento que hubo en su perfil en las últimas horas y que dejaría en evidencia una crisis con El Maxi, su nuevo novio y padre del bebé que espera.

La hija de Jorge Rial, quien justamente estaría comenzando una relación con Josefina Pouso, se muestra más que feliz por la dulce espera de su segundo hijo. Sin embargo, dejó de seguir en su cuenta de Instagram a su pareja y no brindó las razones de su acción, lo que despertó muchas preguntas.

.

Por su parte, El Maxi no dejó de seguir a su novia y tampoco hizo referencia a lo ocurrido. Cabe recordar que no es la primera vez que aparece una versión de separación entre ambos, aunque en la última oportunidad fue la propia More Rial quien explicó en sus historias que seguía junto al cantante de cuarteto.

Mientras el artista sigue promocionando sus próximos shows en sus canales de comunicación, la influencer se limitó a publicar una foto suya. "Quédate otra vez que mi corazón no olvida", se escucha en la canción "No se va" de Morat, la elegida por More Rial para acompañar la selfie.

More Rial dejó de seguir a El Maxi, su novio.

¡Mirá el video de More Rial desmintiendo los primeros rumores de separación!