Días atrás, Frascesco Benicio Ambrosioni pasó unos días con su abuelo, Jorge Rial. Como era de esperarse, la sorpresiva visita del pequeño al hogar del conductor de " Intrusos" llamó la atención de todos y de inmediato surgieron las especulaciones en torno al por qué el niño no se encontraba junto a su madre, Morena Rial.

Es por eso que el propio periodista salió a aclarar la situación. Jorge posteó tres imágenes en Instagram en donde se lo ve a su nieto jugando con Emma, una de las hijas de Romina Pereiro, su pareja. “Hablame de complicidad y alegría. Ayer pasé el mejor domingo de mi vida. Ver a mi nieto un rato, disfrutar el amor que se tiene con Emma. Cómo jugaron. Cómo lo cuidó. ¡Y la siesta que nos hicimos los cuatro! Eso sí, eligió los brazos de @romipereiro. Los amo”, escribió el periodista en su publicación.

.

Sin embargo, los usuarios cuestionaron al presentador porque con esas postales dieron por sentado que el pequeño rompió la cuarentena para ir a visitarlo. Ante las críticas, el comunicador explicó que tuvo que quedarse a cargo de Francesco por "un hecho de fuerza mayor": More tuvo un problema de salud, pero se encuentra bien y ya está nuevamente con su hijo.

“Para los que se enojan, fue un caso de fuerza mayor. Mi hija tuvo un problema de salud y por eso lo fui a buscar. Con todos los permisos y recaudos del caso. No fue recreativo. No tomé un avión. No me crucé con nadie. No usé transporte público. Una vez que se superó el momento volvió con su madre. Relax y gracias por preocuparse”, detalló en respuesta a uno de los comentarios en su post.

En otro comentario, agregó: “Fue un caso de urgencia. Tranquilos, no se rompió nada. Estuvo el tiempo necesario y volví a llevarlo. Solo y con todos los recaudos del caso. Más el permiso. no fue recreativo. Gracias por preocuparse”.

Jorge Rial cuidó a su nieto por unos días.

Sin embargo, eso no es todo. Este martes, Morena hizo una transmisión en vivo por Instagram y respondió a todas las consultas de sus seguidores. Interrogada por ese "hecho de fuerza mayor" que obligó a que su hijo deba trasladarse a la casa de su abuelo, la mediática respondió: "Tuve que ir al médico, no importa los motivos...".

Por otro lado, aclaró que la consulta médica no tuvo que ver con una supuesta caída del niño. "Chicos, mi hijo no se cayó en ningún momento. Son unos imbéciles, a mi nunca se me cayó mi hijo", lanzó tajante.

.

Entonces, si no fue una caída y no puede puntualizar cuál es esa "causa de fuerza mayor". ¿Estamos ante un nuevo embarazo de More?

Por el momento, la única certeza es que la joven de 21 años atraviesa un momento personal complicado luego de separarse del padre de su hijo, Facundo Ambrosioni. Los tres compartían el mismo techo desde que el gobierno nacional decretó el aislamiento social. No obstante, él decidió volverse a Córdoba y el contacto entre la pareja es solo a través de los abogados.