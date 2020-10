En la noche del lunes, More Rial impactó a todos sus seguidores al publicar una fotografía muy subida de tono donde posa sin corpiño frente al espejo. "Y ahora su corazón es a prueba de balas. Nadie la enamora ahora tiene el papel de mala", escribió súper picante junto a la imagen que en pocas horas acumuló más de 60 mil "Me Gusta" y cientos de comentarios.

No obstante, la publicación también fue caldo de cultivo para los "haters". Por su condición de madre, muchos usuarios le reprocharon de por qué se muestra tan provocativa en las redes sociales.

Cansada de los cuestionamientos, la mediática publicó un furioso descargo en las historia de Instagram donde atendió a sus detractores sin pelos en la lengua. "Para todos los pelot... que me bardean, que me dicen pelot..., que se sienten más. Nada, les quiero decir que me chup... un huevo y que les deseo lo mejor. Les mando besos, que la vida los premie siempre con lo mejor", disparó.

"Después también les quería decir que viva y dejen vivir, chicos. ¡Qué ganas de romper la pel...! Yo subo la foto que quiero, por ser madre no tiene nada de malo. No me cambia en nada lo que me digan", arremetió filosa.