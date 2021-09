A pesar de unos tiempos complicados por su entrada en la política, More Rial siempre le dedica un tiempo a sus seguidores en Instagram. La hija de Jorge Rial contestó preguntas de sus seguidores y habló de su vida sentimental y hasta el vínculo con su ex, Facundo Ambrosioni, padre de su hijo Francesco.

Utilizando los stickers para responder preguntas de seguidores, More habló de su vida personal, cómo esta Francesco y sus proyectos laborales. Pero lo que llamó la atención fue que hablara de su estado civil y si se encuentra enamorada.

"¿Estás soltera?", fue una consulta que, según la influencer, suele repetirse en las redes. "Cuando respondo preguntas siempre me hacen esta. Estoy soltera, pero estoy bien así. Soy Feliz", respondió con una sonrisa.

Luego le preguntaron si tendría otro hijo, a lo que explicó: "Me alcanza y me sobra con Fran. Mi vida es lo más con mi hijo pero se porta muy mal. Que puedo esperar conmigo de madre. Aparte no tengo con quien tener otro".

Cuando le preguntaron por Ambrosioni, reveló: "Él lo ve siempre a su hijo. Aparte hace videollamadas cuando estamos en Buenos Aires y como vivimos en Córdoba lo ve día por medio y casi todos los fines de semana se lo lleva. No entiendo porque hacen tantas preguntas al ped...".

Finalmente, en uno de los stickers indagaron si estaba enamorada, a lo que la joven dio una misteriosa respuesta con un tono presumido: "Menos averigua dios y perdona, chicos".

Vale recordar que en los últimos días se la relacionó al polémico youtuber Yao Cabrera, y hasta le dio un beso para las redes, aunque ambos dicen que tan solo son amigos.

Mirá las respuestas que dio More Rial sobre su estado civil