Después de arremeter contra las figuras que viajaron a Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus, entre los que se encuentran Fabián Doman, Nacho Viale y la mamá de Yanina Latorre, Jorge Rial decidió subirse a un avión para inocularse en Miami.

Ante la sorpresa de todos, reveló la noticia en sus redes: "Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud".

"Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuide como pidieron. Me anote como pidieron. Espere cómo me pidieron", escribió el periodista en Twitter.

"Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza", manifestó.

"Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito", cerró el conductor.

Miles de usuarios de las redes criticaron el accionar del comunicador, ya que después de insultar y degradar figuras mediáticas argentinas que viajaron a Estados Unidos para recibir sus dosis de la vacuna, hace lo mismo.

Sin embargo, More Rial salió a defender a su papá ante las críticas con un mensaje críptico en las redes. Primero compartió una frase motivacional como las que suele postear: “Que cada quien baile la vida al ritmo que le haga feliz”.

Sin embargo, la mediática apoyó al periodista al hacer alusión a las críticas que recibió su papá: “El que puede, puede y el que no, critica. Hagan lo que se le cante las ganas, la gente que no es feliz critica igual. Mil besos”.