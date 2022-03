Se sabe que More Rial no tiene problemas en expresar su opinión en redes sociales y decir lo que quiera en su plataforma. En ese sentido, la mediática no se guardó nada a la hora de defender a su papá, Jorge Rial, quien en los últimos días estuvo en el centro de la polémica tras su separación con Romina Pereiro.

Desde su cruce con Nazarena Vélez hasta su ¿amenaza? a Adrián Pallares, el exconductor de "Intrusos" fue duramente repudiado por los usuarios en redes sociales. Sin embargo, la mediática de 23 años no dudó en arremeter furiosamente con uñas y dientes contra todos los que criticaron a su papá.

.

Como de costumbre, More respondió una serie de preguntas de sus fanáticos. Un usuario quiso saber su opinión sobre el escándalo: "¿A cuántas personas que golpean a tu papá él habrá ayudado?".

Eso fue suficiente para que la actriz estallara: "Ya quisieran ser como él. Años luz les falta. Manga de imbéciles. Si no fuera por mi papá no sería quienes son".

More Rial disparó contra todos los que criticaron a su papá.

Además, le dedicó un tierno mensaje a su papá con una foto de él junto a su hijo Francesco: "Te amamos. Cuánto te extrañamos, papá. Gracias por ser nuestro mayor pilar. Siempre con vos".