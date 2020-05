Hace poco más de una semana se conoció la separación de More Rial con Facundo Ambrosioni luego de una fuerte discusión que quedó registrada en medio de un vivo de Instagram. La pareja expuso en las redes sociales sus diferencias, pero ahora la joven reveló un curioso dato sobre su vida sexual.

En plena cuarentena por coronavirus, el deportista regresó a Córdoba, su provincia natal, mientras ella continúa en Buenos Aires con su hijo, Fracesco, y se muestra muy reflexiva.

En las últimas horas anunció que retomó la actividad física, pero también compartió una historia con una frase muy sugestiva sobre el rendimiento de su ex en la intimidad. "¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que no te lo hace bien...", dice su publicación.

More Rial retomó el gimnasio.

Y continúa: "Tu le calientas la comida, pero él no te sabe comer". La cita es una estrofa de la canción "Sigues con él" de Arcangel con Sech que la hija de Jorge Rial eligió para musicalizar la foto de su última publicación y pone en duda la capacidad de su ex en la cama.