Desde que se separó de Facundo Ambrosioni, Morena Rial mostró un perfil mucho más extrovertido y sensual. A través de sus vivos de Instagram, la joven relató sus aventuras sexuales y deleitó a sus millones de seguidores. En esta oportunidad, volvió a sorprender a todos al contar sobre sus experiencias en la cama y sus gustos a la hora de dar sexo oral.

"¿Ese arito que función cumple?", le consultó un seguidor a la hija de Jorge Rial mientras realizaba un transmisión con una amiga. Por lo que respondió mientras sacaba la lengua y mostraba su piercing: "¡Para dar placer. Yes!".

Otra de las preguntas que le hicieron a la mediática es si tendría alguna aventura con una mujer. Al respecto, More expresó: "No, chicos. Me encanta la pi...".

"¿La traga o la escupe?", fue otra de las dudas de sus pícaros seguidores para conocer las preferencias a la hora del sexo oral. Lejos de achicarse y omitir la pregunta, la joven de 21 años comentó sin pelos en la lengua: "Ya lo dije el otro día. Depende con quién. Si hay amor, se traga, Si no, escupiendo".

