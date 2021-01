More Rial es una de las celebridades argentinas más seguidas de Instagram. La joven actriz suele documentar y compartir todos los detalles de su vida junto a su hijo Francesco y su familia.

Jorge Rial y su familia fue a ver a More al teatro.

A semanas de cumplir 22 años y después de hacer su debút teatral en la obra "La Mentirita", a la que fue acompañada por su papá, Jorge Rial, su hermana, Rocío y el resto de su familia, More compartió una selfie subida de tono en la que se le puede ver su escote y una reflexión que dejó a todos con la boca abierta.

.

Primero publicó una imagen en la que se la ve haciendo "cara de pato" y escribió: "Quizás no se note, pero a veces me esfuerzo mucho para no rendirme". Después, ya con una sonrisa en su rostro, la joven actriz compartió otro pensamiento: "Sonreí nena, ya no es tiempo de llorar".