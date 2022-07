Morena Rial está pasando por uno de los momentos más tristes de su vida. La joven estaba esperando un hijo con su novio, El Maxi, y recientemente lo perdió. La hija de Jorge Rial terminó internada luego del triste episodio, aunque ya se recuperó.

.

Muy triste, hace algunas horas compartió a través de sus stories de Instagram un mensaje que reflejaría su dolor en este trágico momento.

"Ya lo acepté, pero aún me dan bajones", fue el tweet que compartió More, junto a un corazón partido.

El mensaje que compartió More Rial

Indignante: ofrecían dinero por la historia clínica de More Rial

La periodista Estefi Berardi reveló en "LAM" que en medio de la internación de More por la pérdida de su embarazo, personal del centro de salud vendía la historia clínica de la joven. "Me ofrecieron plata para pasarme la historia clínica de More Rial, para ver qué estaba tomando. Me dijeron que si quería plata para contar lo que le pasaba", contó indignada la panelista de espectáculos.