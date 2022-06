More Rial está cursando su segundo embarazo, fruto de su amor con El Maxi, con algunos problemas de salud. La hija de Jorge Rial sufre con muchas náuseas y dolores en el cuerpo, y por eso debe hacer reposo.

.

En unas imágenes compartidas recientemente en Instagram, la joven se mostró junto a Francesco Ambrosioni, su hijo mayor, quien la acompaña en sus días de descanso obligado.

"Yo me siento mal y él me cuida, mi amor", escribió la futura mamá refiriéndose al nene.

.

More Rial habló de la relación de Jorge Rial con Josefina Pouso

En diálogo con "Polino auténtico", More indicó: "Yo a mi papá le pregunté por Josefina porque todos me mandaron mensajes, y el me dijo que era un amiga ¡Y está bien! Como Romina puede tener amigos, él puede tener amigas. No la conozco, pero lo que a mi papá le haga feliz a mí también. Mi papá puede estar con cualquiera, ya es una persona grande".

Además, habló de Romina Pereiro: "Yo no me hablo con ella, pero tampoco cuando estaba con mi papá".