Después de que More Rial contara que se sometió a una serie de cirugías estéticas, en las que se hizo retoques en la panza, glúteos, brazos y piernas, Mar Tarrés no se mostró de acuerdo y lamentó que no se haya operado el cerebro.

La rivalidad entre la ex participante de "ShowMatch: La Academia" y la hija de Jorge Rial parece sumar otro capítulo. "Qué lástima que te operaste el estómago y no el cerebro, eso no tiene arreglo", expresó la modelo contra la joven madre.

¡Mirá lo que dijo More Rial sobre sus cirugías estéticas!

Tarrés defenestró a la mediática, quien hace tiempo la acusó de hacer apología a la obesidad: "Ser gorda y comerme una hamburguesa o un rabanito no es hacer apología de la obesidad. Es simplemente ser yo y no tengo que esconderme para comer como ya lo hice tantos años, comer con miedo y vergüenza como si hubiera matado a alguien".

Además, Mar desafió a More a que compartiera sus análisis médicos para hablar de su salud: "Lo que yo elijo comer o no no es tu problema y no tengo que darte explicaciones. Mi salud y mi cuerpo son mi problema. Vos preocupate por tu cuerpo. Mostrá tus estudios ginecológicos, de sangre, radiografías, y del psicólogo, que eso también es salud".

El filoso ida y vuelta entre Mar Tarrés y More Rial.

"¿Creés que en nombre de la salud podés defenestrarme? Acá nadie levanta banderas diciendo que ser gordo es bueno o malo", aseguró para después completar con "ser gordo te toca o no te toca, no es una elección", agregó la modelo de talla grande.

"Vos elegiste operarte, te felicito. Ojalá lo mantengas y no caigas en el 95 por ciento de los que vuelven a engordar porque ahí te voy a refregar tus palabras hirientes y maliciosas por la cara", cerró contundente.

Sin embargo, More no se quedó de brazos cruzados y compartió una corta pero concisa respuesta dedicada a Tarrés: "¡Yo me opero el cerebro si querés! Pero se escribe maliciosa, no malisiosa".