La Bomba Tucumana quedó en el centro de la polémica después de asegurar que fue víctima de bullying durante su carrera y que recibía mensajes que la tildaban como "la mamá de More Rial" como algo ofensivo.

Ante las inesperadas declaraciones de la artista en "Intrusos", la hija de Jorge Rial decidió iniciar acciones legales en contra de la cantante por discriminación. A través de sus redes sociales, la joven se refirió al conflicto que mantiene con la intérprete de cumbia tropical: "Es nefasta, ese tema lo está manejando muy bien mi abogado".

El letrado de la joven, Alejandro Cipolla, explicó cómo viene el proceso judicial que tiene a Gladys "La Bomba" como objetivo: “La investigación había sido desestimada por una resolución en la que se decía que, como supuestamente en las redes todos decían las cosas que mencionó Gladys, eso no era discriminación. Como si la discriminación masiva no fuese discriminación. Yo apelé diciendo que no se puede justificar de esta manera: que sea algo masivo no quiere decir que esté bien, no deja de ser un acto discriminatorio”.

"Se ordenaron las medidas de pruebas, que son solicitarle al canal América que envíe el video de cuando Gladys estuvo en Intrusos y citar a prestar declaración testimonial a los integrantes del programa ´Moskita Muerta´. Además, se va a fijar una audiencia una audiencia virtual para esta semana o la que viene, para que ella se ponga en conocimiento y ponga un abogado defensor”, cerró el abogado en sus redes.