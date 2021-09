More Rial afronta varias polémicas actualmente. Mientras demandó al youtuber Matías Bottero por realizar comentarios ofensivos en su contra y tuvo un nuevo cruce con Mar Tarrés, se refugió en sus afectos.

La hija de Jorge Rial informó a sus seguidores hace días que se realizó una serie de operaciones estéticas en su cuerpo. Esto llevó a distintas reacciones, aunque ella se mostró contenta por la decisión que tomó junto a su doctor al que mencionó en muchas historias de Instagram.

.

Durante la parte final del reposo que debe cumplir, compartió una tierna imagen junto a Francesco, su único hijo. La influencer realizó un collage en donde se la observa con el niño fruto de su relación con Facundo Ambrosioni. “Mi único y gran amor”, escribió en dicha publicación.

Cabe recordar que More se encuentra soltera, ya que le suelen preguntar muchas veces cuando abre las cajas de preguntas en sus historias y ella se encarga de aclarar su situación sentimental. Hace algunos días, no descartó por completo la chance de volver a ser madre aunque por el momento no está dentro de sus planes.

Se supone que llegarán días movidos para la mediática. La demanda contra el creador de contenidos ya está en la Justicia por lo que podría haber novedades, aunque Alejandro Cipolla, su abogado, está a cargo de la situación. El youtuber no se quedó atrás y cuestionó a ambos por iniciar acciones legales en su contra, ya que considera que únicamente hizo chistes sobre ella.