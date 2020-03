Como todas las figuras de la farándula argentina, Mónica Farro debe cumplir con el período de cuarentena obligatoria dictado por las autoridades nacionales. Si bien hay unas pocas excepciones que autorizan el salir del hogar, no es aconsejable exponerse en la vía pública y para pasar el tiempo, la mediática eligió recostarse en su cama en ropa interior y compartirlo con sus seguidores en las redes.

Luego de hacer las compras y reflexionar acerca de su nuevo ritmo de vida, la actriz decidió relajarse y descansar en su habitación mientras su esposo, Leandro Herrera, miraba la televisión. Con una foto compartida a través de historias de Instagram se mostró acostada y en tanga con corpiño deportivo.

Hizo las compras.

"Tu marido mira tele y vos aburrida", escribió junto a la fotografía. Minutos antes, la mediática compartió su salida hacia el supermercado del barrio y manifestó: "Que feo lo que estamos viviendo, no termino de aceptarlo y no puedo entender que esto sea mundial. Jamás pensé vivir algo así, me siento en una película muy fea".

