En tiempos de cuarentena obligatoria por el coronavirus, las figuras de las farándula argentina aprovechan sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y así pasar las horas que suelen hacerse más largas a raíz del encierro.

Mónica Farro es una de ellas, la vedette abrió las preguntas a los usuarios de Instagram en sus historias para que le consulten sobre cualquier tema. Fiel a su estilo, la mediática respondió sin pelos en la lengua a varias consultas subidas de tono. "¿Sexo descontrolado o tranqui nomás?", le preguntaron y ella respondió segura: "De los dos".

.

También, aprovecharon para conocer cuál es su postura sobre el poliamor, a lo cual confirmó que no está de acuerdo con una frase: "Cuando amas no compartis". Además, reveló que tiene sexo todos los días con su esposo, Leandro Herrera, y que la autosatisfacción es "muy necesaria estés o no en pareja".

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus respuestas fueron las preguntas relacionadas a sus producciones eróticas. "¿Realizaste películas eróticas?" fue la primera consulta sobre el tema y ella aclaró: "Películas no, fui parte de algunas series". También, admitió que le ofrecieron plata por sus videos. Pero, sin dudas, la respuesta que generó impacto fue sobre si volvería a hacerlo. Al respecto, afirmó: "Creo que son etapas en la vida, pero podría ser, ¿por qué no?".

Por último, se refirió a la pandemia que preocupa al mundo y aseguró que, según ella, se trata de "una conspiración".