Luego de conocerse que Lizy Tagliani dio positivo en el test de COVID-19, al igual que otras figuras de la farándula argentina como Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti, Mónica Farro compartió un polémica mensajes en sus redes donde agradeció no haber participado de "El precio justo" por la ola de contagios.

Los estudios de Telefé se convirtieron en foco de contagio en las últimas semanas tras los casos positivos entre los participantes del ciclo. Por eso, el canal de las pelotas tomó medidas más extremas para continuar con la programación.

"Pensar que en la semana que se contrajo el COVID-19 en el programa de Lizy yo fui invitada...", comenzó a decir la vedette uruguaya en su última publicación en Instagram.

Y continuó: "Por diferentes motivos no pude asistir y me quedé con mucha pena, me dio tristeza y lamenté no estar porque era un programa al cual quería ir a jugar". En ese sentido, acotó que de todas formas la citaron "para la semana siguiente, cosa que después se canceló por este tema".

Lizy Tagliani en "El precio justo".

Para cerrar su mensaje, la artista sostuvo convencida: "Ahí te das cuenta que no siempre las cosas salen como uno quiere, pero DIOS tiene un por qué para todo y con el tiempo lo ves. Hoy le agradezco no haber podido ir esa semana".