Mon Laferte sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar que está embarazada de su primer bebé junto a su novio, Joel Orta, tras un año de tratamiento de hormonas.

La artista chilena emocionó a sus más de 3,3 millones de seguidores de Instagram al compartir su primera fotografía en la dulce espera y con un dulce mensaje sobre la travesía que están viviendo con el músico mexicano.

"Estas son mis primeras fotos embarazada. ¡Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba", comenzó la intérprete de “Tu falta de querer” en sus redes.

Además, la compositora expresó una sincera reflexión sobre la fama, el embarazo y las redes: "No se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así. Se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil".

"Me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que... ¡SOY FELIZ! Seré mamá. No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida", finalizó muy emocionada.

La dulce publicación de Laferte acumuló más de 300 mil "me gusta" de todos sus fanáticos y cientos de mensajes de felicitaciones, entre los que varias artistas argentinas como Natalia Oreiro, Natalie Pérez, Rocío Igarazabal e Inés Estévez le dejaron sus bendiciones y buenos deseos.