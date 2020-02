Instalada en España junto a su novio Sebastián Yatra para participar como invitada en el reality "La Voz", Tini Stoessel no para de cosechar grandes éxitos en su carrera. En medio de su crecimiento profesional, la intérprete decidió tatuarse una vez más y compartió el nuevo diseño a sus aficionados a través de las redes sociales.

La intérprete de "Fresa" ya tiene varios dibujos sobre su piel: un corazón en su dedo anular de la mano izquierda y otro muy delicado en su muñeca con la frase "all you need is love (todo lo que necesitas es amor)", recordado estribillo de Los Beatles.

.

Pero su nuevo tattoo despertó una gran incógnita ya que ni siquiera sus fanáticos pudieron darse cuenta en qué parte de su cuerpo se lo hizo. El dibujo es el de una rosa con líneas discretas y detalles bien definidos en tonos grises. Aunque la ex "Violetta" subió a sus historias de Instagram una foto de su nuevo diseño, no aclaró en qué parte se encuentra.

El nuevo tatuaje de Tini.

Una de las posibilidades es que la flor se encuentre por encima del talón, mientras que otros usuarios aseguran que el dibujo está en el antebrazo o sea, arriba del codo. El grabado se lo realizó en un estudio en España y el tatuador también replicó la imagen por las redes.