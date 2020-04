En medio de la cuarentena obligatoria por coronavrius, Mirtha Legrand atraviesa un duro momento en un nuevo aniversario de la muerte de su hijo, Daniel Tinayre.

El hijo de la conductora falleció en 1999 a sus 50 años luego de ser intervenido quirúrgicamente varias veces.

El año pasado se cumplieron dos décadas de su muerte y la diva lo recordó en uno de sus almuerzos televisivos. "Mi hijo Daniel Tinayre, donde quiera que estés, estás en el cielo. Mi emocionado recuerdo y mi amor de siempre… El ser más bueno que he conocido en mi vida. Qué rico era, precioso, muy buenmozo, y tenía una sonrisa tan linda, contagiosa, nos hacía reír. Era la persona más buena que conocí en mi vida, la más bondadosa. Falleció en mi casa. Yo le leía libros cuando estaba en la cama, me ponía una bata, me iba al lado de él y le leía, y él me miraba… Recuerdo el momento que murió, me decía que quería ver el sol, la calle, los árboles. Estaba frente a un ventanal enorme, dio vuelta la cabeza y se durmió", manifestó Mirtha.

Este año, la diva eligió compartir dos fotos en su cuenta de Instagram donde se la ve con sus hijos, Daniel y Marcela, cuando eran pequeños. "Al cumplirse un nuevo aniversario de tu partida, te recuerdo junto con toda la familia y tus amigos de toda la vida, con el mismo amor y cariño que nos diste en vida. Nunca te voy a olvidar, Dany querido", escribió.

Su hermana Marcela también lo recordó con una publicación en sus redes sociales. "Hace 21 años mi hermano se fue de este mundo, me dejo estas maravillosas palabras, donde esté, solo deseo que sea Feliz! Extraño su sabiduría, su Don de gente, su buena persona. Te adoro hermano".