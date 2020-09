“Quiero contarles de mi boca, para evitar cualquier malentendido o desinformación, que con Santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decisión hoy”, comunicó Lali Espósito este lunes en sus redes sociales. Así fue como la cantante dio por terminada su relación amorosa con Santiago Mocorrea, con quien estuvo en pareja durante casi cuatro años.

Más allá de que parece haber sido una ruptura en buenos términos, no es menor que la artista compartió la noticia desde España, país donde se encuentra grabando la serie "Sky Rojo". Entre idas y vueltas por las complicaciones que produjo la pandemia de coronavirus, el rodaje de la producción de Netflix continúa a paso firme.

No obstante, desde que Espósito anunció su separación, crecieron con fuerza los rumores de un amorío con el actor Miguel Ángel Silvestre, con quien comparte elenco en "Sky Rojo". La versión tomó mayor contundencia luego de que los usuarios revivieran una transmisión en vivo que compartieron los dos en marzo.

En dicha ocasión el ex protagonista de "Velvet", donde interpretó a Alberto Márquez, le confesó públicamente: “Me vuelves loco, me encantas". “Sabes que estoy medio enamorado de ti, así que si me pongo a hablar de ti ahora...”, dijo en otro pasaje de la conversación. “¡Calla, tío!”, lo frenó Lali, que más tarde recibió otro halago: “Te haces querer mucho”.