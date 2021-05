Instalada en Canadá, Luisana Lopilato celebra su cumpleaños número 33 junto a su esposo Michael Blublé, sus hijos y parte de su familia, sus padres y su hermano Darío.

En medio de la pandemia por coronavirus, la actriz realizará un festejo íntimo con sus seres queridos y pedirá los tres deseos rodeada de mucho amor. Si bien recibió muchos saludos, hubo uno muy especial en las redes sociales.

Se trata del posteo que le dedicó Michael en Instagram, donde compartió una tierna imagen junto a Luisana donde se los ve abrazados en una tarde de otoño. Además, destacó lo importante que es ella en su vida y cuánto la ama: "Feliz cumpleaños a mi mejor amiga, mi inspiración, mi principal apoyo, mi alma gemela, mi cómplice y la saxofonista más sexy que jamás conocí. Feliz cumpleaños mi amor".

A los pocos minutos, Luisana comentó la publicación súper enamorada y con emojis de fueguito: "You are the best (eres el mejor)".