A pesar de que muchas veces afirmó que cree que "las parejas tienen una fecha de vencimiento" y que el amor no dura para siempre, Mica Viciconte y Fabián Cubero ya tienen todo organizado para convivir.

"Me veo mamá pero no toda la vida con Cubero. Me encantaría que sea así pero considero que las parejas tienen fecha de vencimiento. El amor no dura para toda la vida, pero proyectamos tener un hijo", aseguró en una entrevista para "Los ángeles de la mañana".

Sin embargo, Ángel de Brito fue el encargado de revelar que la modelo y el ex futbolista tienen todo listo para mudarse juntos: "Realizaron el trámite de convivencia. Comparten obra social. Próxima estación: #BODA", escribió el conductor en su cuenta de Twitter. Además, para reforzar la idea, agregó una fotografía de la pareja en la que Viciconte tiene puesto un vestido de novia.