Jazpincita y Mica Tinelli se encuentran en el centro de la polémica después que la actriz porno le hiciera una propuesta subida de tono al novio de la empresaria, el futbolista Lisandro López.

La modelo saltó al estrellato después de participar en una entrevista en el picante "Elo Podcast" y gracias a su cuenta en la reconocida plataforma de contenido, "Only Fans", gracias al cual acumló miles de seguidores que pagan por ver sus fotografías y videos eróticos.

En ese sentido, la controversia sumó otro capítulo cuando la hija de Marcelo Tinelli volvió a dedicarle un filoso mensaje a Jazmin Azul, como se llama detrás de cámara, el cual se viralizó rápidamente.

La empresaria y la actriz porno protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales.

"Cuánta sororidad", destacó una usuaria en un posteo de la diseñadora sobre el enfrentamiento que mantiene con la actriz porno. Mica no dejó pasar el comentario y se defendió: "Cualquiera lo que decís. ¡Si supieras lo mucho que me quiero! Ni siquiera, me amo, pero eso no quita que pida respeto y que me tennga que fumar lo que cualquier tilinga ponga, más si se están metiendo con mi pareja. Besos".

.

Jazpincita no dudó en retrucar el insólito mensaje de Mica y apuntó contra la familia Tinelli: "Cómo te da la cara de decirme eso a mí teniendo el apellido que tenés".