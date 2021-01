Aunque prefiere el bajo perfil, Micaela Tinelli utiliza su cuenta de Instagram con mucha frecuencia, tanto para promocionar su marca de ropa, como para interactuar con sus dos millones de seguidores. Y para evitar futuras confusiones, en las últimas horas contó el motivo por el que se la ve con una cinta en su tabique.

La hija de Marcelo Tinelli se sometió a una cirugía y sufrió una complicación en su nariz por el que le recomendaron que utilice la cinta.

"Bueno, para que después no me pregunten... Porque me van a ver durante un mes con esto... Hace tres meses me operé, aunque no voy a dar detalles", comenzó su video en las historias de la red social.

"Me operé una cosa en la nariz y como hoy fui a la consulta y me dijeron que tengo una pequeña inflamación... Por eso, tengo que usar estas cintitas", continuó.

Pensando en que recibirá muchos comentarios y quizás especulaciones sobre su problema, finalizo: "Lo digo ahora porque me voy a mostrar así, para que no me pregunten".

Mirá su explicación