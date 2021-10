Mica Tinelli fue una de las primeras en acompañar a Wanda Nara tras su separación de Mauro Icardi, por los mensajes que la rubia le encontró con la China Suárez. Desde el inicio del escándalo, la hija de Marcelo Tinelli compartió en sus historias: "De tu lado siempre, Wanda Icardi. Tenés todo mi apoyo".

.

Ahora, tras muchas críticas que recibió en las redes, la diseñadora se defendió sin rodeos en su Instagram: "Veo a tantos que hablan del machismo, del feminismo, etc... En mi caso, creo que acá no tiene nada que ver eso. Es una simple cuestión de códigos y respeto... Tanto del hombre como de la mujer, es tan simple como eso".

Mica Tinelli se defendió de las críticas.

En su descargo, no se guardó nada y dejó en claro que prefiere ser transparente en lo que piensa y que no va a dejar de alzar la voz por lo que cree. "Ah, y otra cosa... No pienso callarme nunca nada de lo que pienso... Así soy y seré. Para los que bardean, besito... Y para lo que no, también. Besos, los quiero", concluyó de manera fulminante.