Al igual que sus hermanas, Mica Tinelli suele usar sus redes para promocionar tanto su marca como para mostrar algunos momentos de su vida personal junto a Lisándro López, su novio, y su familia. Sin embargo, a pesar de ser bastante reservada, la diseñadora decidió contarle a sus seguidores que se había sometido al bisturí para hacerse algunos retoques en la nariz.

Mica Tinelli se realizó un retoque estético en la nariz y compartió un extenso mensaje sobre el proceso.

Al respecto, la hija de Marcelo Tinelli decidió hacer algunas aclaraciones sobre su intervención en sus historias: "Mejor explicar uno mismo estas cosas, porque después la gente inventa cualquiera. Están diciendo que tuve una complicación con una cirugía que me hice. Para los que me siguen y saben, yo en octubre me operé. Venía de hacerme una cirugía de nariz funcional hace unos años (cualquier cosa googleen) y aproveché y me hice un retoque estético muy natural".

.

"Si era estético no me hubiese animado, soy muy miedosa. Este año decidí operarme con los mejores ya que la nariz no me había quedado como yo esperaba", aseguró.

La explicación de Mica Tinelli tras su retoque estético.

"En octubre del año pasado, hace nada, me operé con ellos y salió todo impecable. No tuve ninguna complicación, solo se me inflamó, porque como la nariz tarde en cicatrizar y acomodarse bien, estos tiempos de tanto calor no ayudan. Tan simple como eso".

La explicación de Mica Tinelli tras su retoque estético.

"Quizá sea una pavada contarlo, pero prefiero decir esto y que después no inventen cualquier cosa, porque me operé con los mejores. Y si hay algo que no tengo yo es problema para hablar de estas cosas...", concluyó en en su cuenta de Instagram.