A un mes de ingresar de urgencia a la Clínica Trinidad del barrio porteño de Palermo por una hemorragia digestiva, Soledad Aquino continúa internada con un cuadro delicado de salud.

La exesposa de Marcelo Tinelli logró superar el coronavirus que contrajo dentro de la institución médica, pero ese diagnóstico retardó su dictado de alta para continuar su recuperación con internación domiciliaria.

.

Si bien la madre de Cande y Mica Tinelli se encuentra estable, su situación es delicada al estar a la espera de un donante de hígado para un trasplante que le permita sobrevivir.

Ante la gran repercusión por su estado de salud, Mica comenzó a recibir varios mensajes de parte de sus seguidores y usuarios preocupados por su mamá. Agobiada por la cantidad de comentarios que le llegaron, la joven utilizó sus redes para responder con un fuerte descargo.

Soledad Aquino con sus hijas Cande y Mica Tinelli.

"¡Es increíble cómo les falta empatía y respeto a tantas personas! Sobre todo con los temas vinculados a la salud", comenzó Mica para luego destacar: "Mi mamá está bien, gracias".

De todas formas, aclaró: "Y si no muestro cosas en mis redes o no hablo del tema, es justamente porque las redes sociales no son la realidad. Son solo eso ¡Redes! Yo no muestro lo que hago o no les cuento lo que siento 24/7, es parte de la vida privada e íntima de cada uno".

Y cerró: "Yo elijo qué quiero compartir y qué no. Sepan respetar, simple. Más amor, más respeto, más empatía. Gracias".