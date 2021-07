Varado en Estados Unidos, Meme Bouquet compartió en sus redes sociales un adorable video de sus hijas Mila y Cala que le envió su pareja, Mery del Cerro. Pero de manera inesperada, la publicación recibió un picante comentario que inició fuertes rumores de infidelidad.

A través del mensaje en su posteo de Instagram, el DJ fue acusado de engañar en más de una oportunidad a la actriz, con quien mantiene una relación desde hace once años. "Las extraño dice. Cansado de gorrearla", comenzó el comentario de la discordia.

.

La usuaria siguió: "¿Cómo te da la cara para publicar esto después de todas las minas que salieron diciendo que estuviste con ellas en Mar del Plata? Más de una te ha visto, inclusive famosos. Sin vergüenza, no tenés cara".

El comentario que hizo estallar la polémica

La polémica rápidamente tomó gran repercusión, pero la primera respuesta de la ex "Casi Ángeles" no ayudó a aclarar la situación, sino que dejó abierta la posibilidad a más especulaciones. "Qué linda que es la vida, pero qué difícil por momentos. Que todo pasa por algo. Que lo que sucede conviene. Que no hay mal que por bien no venga...", aseguró la modelo.

Y completó: "Que lo verdaderamente importante son los afectos y sentirse querido. Que me da placer y felicidad un día de sol. Que no hay nada más lindo que un abrazo fuerte a alguien que querés mucho". Su ambigua reflexión no hizo más que encender aún más las llamas de las versiones sobre infidelidad.

Mery del Cerro con Meme Bouquet y sus hijas

Pero finalmente, compartió a través de una historia de Instagram un contundente mensaje sobre los trascendidos. "Están diciendo cualquier cosa. Yo puse eso anoche por otro motivo", aclaró.

"Con Meme estamos bárbaro. Lo extrañamos un montón y él a nosotras. Hablamos todos los días. Si Dios quiere en breve está con nosotras", cerró.

La firme reacción de Mery del Cerro

El descargo de Mery del Cerro no frenó los rumores

Pese al descargo de la actriz, a las pocas horas la usuaria Dana Blanco, quien comenzó los rumores, volvió a hacer referencia al escándalo e insistió con los supuestos engaños. "Parece que ahora decir las cosas que una piensa es se 'una usuaria picante'. ¿Y si te digo que me escribieron las chicas que estuvieron con él qué pasa?", disparó intrigante.