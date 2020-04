A una semana de dar a luz a su segunda hija Cala, fruto de su amor con Meme Bouquet, Mery del Cerro protagonizó la portada de un reconocida revista y generó polémica en las redes sociales.

Los usuarios aseguraron que el fotográfo ingresó en su casa para tomar las imágenes y que la actriz no respetó la cuarentena obligatoria por el coronavirus. Además, sus seguidores opinaron que era muy reciente para exponer a la bebé a tan sólo días de su nacimiento.

Al ver los fuertes comentarios de sus seguidores y la polémica que se generó, la modelo realizó un contundente descargo en su cuenta de Instagram y explicó que ellos mismos se tomaron las fotos y luego se las enviaron a "Gente".

"¡Feliz por haber hecho esta producción en casa! Luego de semanas de inciertos y miedos, nos encontramos jugando con Meme, Mila, Cala y Yoa a ser productores, fotógrafos, iluminadores, maquilladores y vestuaristas. Con trípodes de teléfonos y una cámara armamos un muy lindo set. Hicimos lo mejor que pudimos y salieron buenísimas. ¡Era todo un desafío! Nosotros sacamos siempre muy lindas fotos para las redes, pero nunca para una revista. Les mandamos más de 70 fotos ja ja", escribió la actriz.

Y concluyó: "Nos divertimos muchísimo haciéndolo. Mila posando y diciendo 'es para la revista, Yoa', 'papá vos ponete acá', 'yo la tengo a Cala que soy la hermana mayor', 'papá, vos con camisa de jean como yo, eh'. ¡Todo un personaje como nos tiene acostumbrados! Cala, una santa, posó con todos muy tranquila. Meme en medio de todo esto se dejaba armar los looks por Mila y me sacó unos fotones cual fotógrafo profesional. Yo a cinco días de parir y todavía algo dolorida acepté la propuesta de @revistaGenteok porque me parecía muy lindo hacer esto en familia y poder mostrar lo más lindo que tenemos. ¡Los queremos!".