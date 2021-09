Mercedes Funes se encuentra con una gran angustia por la pérdida de su amiga Agustina Posse. Ambas se conocieron trabajando y a partir de ahí se hicieron inseparables. Los hechos ocurrieron de una forma muy rápida por lo que dejaron al mundo artístico en shock, sobre todo para ella.

Apenas se supo la noticia de que la actriz estaba internada, su amiga pidió por las redes sociales una cadena de oración para que pueda salir de terapia intensiva y poco a poco ir recuperándose. Lamentablemente, esto no sucedió y Agustina falleció debido al aneurisma que obligó a que sea operada de urgencia.

Muchos famosos la despidieron con diferentes posteos o historias en sus Instagram, pero el más desgarrador fue el de Funes. "Qué dolor, qué dolor, la puta madre. Qué dolor. Nos conocemos desde re pendejas. ¡Siempre me pareciste tan hermosa! Partías la tierra. Todos morían por vos. Cómo no hacerlo si siempre fuiste un minón. La vida nos hizo compañeras de trabajo y cómplices de muchos secretos adolescentes. Nos dimos mil abrazos. Fuimos vecinas. Lloramos más de una vez en el hombro de la otra. ¡Después pasaron mil años de no vernos! ¡Qué bronca!" escribió en una de las fotos que le subió para recordar a su querida amiga.

Días previos a la triste noticia también le había escrito unas palabras: "Agus es una actriz preciosa. Una mamá maravillosa. Una amiga de fierro. Una mujer llena de luz y con un corazón lleno de bondad. Hoy está luchando por su vida y nuestro corazón se nos estruja de la angustia.

@agusposse Todas nuestras energías y pensamientos hermosos para vos. Que te inunde nuestro amor".

Además, la familia decidió hacer un velorio para darle el último adiós a Posse y muchos artistas asistieron. Entre abrazos y lágrimas, recordaron y despidieron a la madre de sus dos hijos, los que tuvo con Yaco González, hijo del cantante Jairo.