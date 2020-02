La alarma de todos los seguidores de Mercedes Funes se encendió luego de que la actriz publicara una foto en su cuenta de Instagram que alimentó la idea de un posible embarazo de la artista.

La actriz, casada con el periodista Cecilio Flematti hace tres meses tras dos años de relación, reaccionó ante las miles de consultas que recibió en su posteo y despejó las dudas sobre esta versión. "Noooo, no estoy embarazada. Estoy parada medio chueca solamente. Y yo me creía flaca en esta foto! Jajajaj! No hay caso", bromeó.

Tiempo atrás, la protagonista de "Argentina, Tierra de Amor y Venganza" admitó que estaba con ganas de ser madre en una entrevista íntima con la revista Caras: "Está conmigo una persona que ya es padre, tiene un hijo que vive la mitad del tiempo con nosotros -a quien adoro-, y que tiene ganas de volver a serlo. Estamos viendo de qué se tratan los caminos".

"La maternidad tiene que ver con querer estar para el otro y amar de una manera única. No lo viví, pero siento que es un amor diferente que puede llegar de mil maneras. Veremos qué tiene prepardo el destino para nosotros", cerró.

¡Mirá la postal que demostraría el embarazo de Mercedes Funes!