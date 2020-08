En la gala del jueves del " Cantando 2020", Esmeralda Mitre fue la gran protagonista, ya que, tras una polémica presentación y discusión con el jurado, se escapó ofendida del estudio luego de que la novia de su partenaire fuera invitada a cantar y deslumbrara con su talento. La repercusión llegó a las redes sociales, donde la actriz recibió muchas críticas, entre ellas, la de una ex participante del certamen.

Todo comenzó cuando Esmeralda salió a la pista con su pareja Nell Valenti, para hacer una versión de "La pollera amarilla". Pero al aire, la mediática presentó su tema "Chica rica" y luego amenazó a Ángel de Brito con irse del certamen si le apagaban el micrófono.

El verdadero conflicto de la noche comenzó cuando llamaron a Melina De Piano, novia de su soñador, para que cante, y comenzaron a prestarle más atención que a la famosa. Sin poder tolerar haber sido desplazada, Esmeralda se fue del estudio.

En las redes, Esmeralda Mitre se transformó en tendencia argentina y entre los tuiteros se encontraba una colega, Melina Lezcano, quien fue la primera eliminada del certamen.

"¡¡Que se vayaaaaa! Se tendría que haber ido hace ratoooo, ¡qué locura espantosa!”, publicó la cantante de Agapornis.

Su enojo no solo era por lo que veía de Esmeralda, sino también porque todo ese tiempo que estuvo hizo que su amiga Cande Molfese no pudiera salir a cantar. “Cualquier cosa… amiga igual mejor que no saliste después de ese loco, ¡ya te veremos darlo todo! @kndmolfese. Aquí te esperamos”, le escribió para apoyarla.

Un usuario le dijo que lo de Esmeralda era un show con el que se entretenía y Melina respondió: “Eso no es show, bah no sé a qué te referís vos con show a mi me entretiene otro tipo de cosas”.

Melina se mostró molesta por el show de Esmeralda.

Pero una interacción extraña se vivió cuando defendió a quien hasta recién criticaba, para contestar a otra persona. “Todo muy lindo pero tu amiga es un embole y de Esmeralda al menos nos reímos”, le comentaron.

.

Ante esto, Lescano expresó: “Esto que acabas de decir me preocupa mucho... ¡que se estén riendo DE una mujer que no esta bien! No se ríen CON ella… me angustia eso; y por mi parte, solo quería ver a Cande y Fede e irme a dormir con un poquito de su talento pero bueno ¡cada cual con su gusto!”.

¡Mirá el video de la discordia!