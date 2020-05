En la mañana del 12 de febrero de1998 Susana Giménez inmortalizó una de las frases más épicas en el mundo de la farándula argentina tras una tensa discusión con su ex marido Huberto Roviralta en medio del divorcio. Pero este lunes, Mecha Sarrabayrouse recordó el episodio en sus redes sociales y revolucionó a todos los usuarios.

Si bien la situación original fue bastante polémica, la joven recreó la afirmación de su madre con un tono de humor. "Huberto me empujó, trató de agredirme y yo me defendí. Le tiré con un cenicero", dijo en su momento la diva para explicar porqué su ex salió de su domicilio con el rostro vendado.

Lejos del escándalo, la expresión de Susana se volvió parte de un vocabulario popular y llegó hasta la plataforma TikTok desde donde su hija la tomó para filmar su desopilate video.

Con micrófono en mano para imitar la conferencia de prensa protagonizada por la conductora 22 años atrás, Mecha expresó simpática: "Fue una discusión de cosas privadas, inherentes a un divorcio, a una separación...". El sketch alcanzó miles de reproducciones en Instagram y comentarios de varios seguidores.