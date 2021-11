Wanda Nara y Mauro Icardi siguen siendo noticia a varias semanas del inicio del escándalo de su separación tras la infidelidad del futbolista del PSG con la China Suárez. Luego de pelearse por segunda vez, según se rumorea porque Wanda se enteró de detalles del engaño de Icardi, la empresaria se instaló en Milán. Pero el delantero no se rinde y decidió reabrir su cuenta de Instagam para enviarle señales de amor y extraños mensajes a Nara.

Es que en las últimas horas, Mauro dio un volantazo y tomó una decisión increíble luego de perder a su esposa. Decidió reabrir su cuenta de instagram para intentar reconquistar a Wanda Nara.

.

El viernes, Wanda subió a sus redes una foto de su ex marido, Maxi López y su novia Daniela Christiansson, con sus hijos Benedicto, Constantino y Valentino, algo que seguramente no le cayó muy bien a Icardi debido a la historia que tiene con su ex amigo. Y como este escándalo se juega principalmente en redes, ahora el padre de Francesca e Isabella también tuvo un gesto en Instagram.

En las últimas horas, Icardi subió una foto con Wanda en el que la menciona y le dice "Te amo", en lo que se cree, sería un intento de reconquistarla, mientras ella vive una vida de soltera en Italia.

Pero a pesar de tener su perfil público, para evitar que sus seguidores opinen de la foto, decidió cerrar los comentarios.

La publicación en Instagram de Mauro Icardi dedicada a Wanda Nara.

Pero no solo eso, sino que además subió una historia bastante enigmática. "Acostúmbrate a ganar en silencio y que el mundo piense que vas perdiendo", mostró a sus seguidores, en lo que parecería ser un cartel motivacional.

Además, sumó un emoji de una cara guiñando un ojo, por lo que parece mofarse de lo que no saben los demás. ¿A qué se refiere Mauro?