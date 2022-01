El enfrentamiento entre Cinthia Fernández y su expareja, Matías Defederico, parece no tener fin. Luego del tenso episodio que vivieron en Año Nuevo, en el que la bailarina fue desesperada en la madrugada a buscar a sus hijas Bella, Charis y Francesca a la casa de su padre, la enemistad entre ellos es cada vez más visible.

En la tarde del martes, el exfutbolista acudió a sus redes para reclamarle a su exesposa que no lo dejaron ingresar al barrio donde vive para retirar a las pequeñas. "Para que vean, acá en la puerta del country de ella. No me dejaron ingresar en el día con mis hijas", exclamó Defederico en el video que subió.

Matías Defederico compartió las conversaciones con Cinthia Fernández.

Además, el jugador retirado mostró las conversaciones que mantuvo con la madre de sus hijas, en las que le pidió explicaciones por lo que estaba sucediendo. "Hablá con Roberto mi abogado por favor, muchas gracias", fue la escueta respuesta que obtvuo por parte de la expanelista de "Los Angeles de la Mañana".

En la publicación que hizo para llevar a lo público esta situación, escribió: "Hoy como tantas otras veces, vuelvo a pasar los días sin ver a mis hijas. Así aguanté cumpleaños fiestas, actos del colegio, y miles de cosas más. No voy a hacer más silencio por respetar a la mamá de mis hijas como lo hice tantos años".

Hacia el final de su furioso descargo, Defederico expresó: "Y que quede claro una cosa, salgo a mostrar la verdad y defenderme de los acosos televisivos que tuve durante estos cuatro años, sin atacar ni agredir a nadie, solo defender mi verdad y mi vida".

Mirá el video que mostró Matías Defederico en la puerta del barrio de Cinthia Fernández