A pocas horas para el comienzo de " MasterChef Celebrity 2", salió a la luz una sorpresiva foto de Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui. Cuando ambos participaban en la primera temporada del reality de cocina conducido por Santiago del Moro, se notaba una química especial que traspasaba la pantalla. Incluso muchos fanáticos apostaban por un romance.

Pero ahora se viralizó una imagen de los artistas que revolucionó las redes sociales. Se trata de la misma foto que tiempo atrás hacía mencionó la hermana de la Griega y que la propia protagonista de la imagen hizo referencia: "Me piden la foto que me sacó Donato (De Santis) con Germán (Martitegui). La tiene Donato. Pero creo que Germán no la quiere mostrar. Germán no lo deja".

Finalmente, aquel retrato lo compartió el chef en sus redes sociales para promocionar la segunda temporada del certamen de Telefe.

"Hoy 22:30 IMPERDIBLE: Masterchef Celebrity, ¡una nueva aventura! Y como un plus acá está la foto más pedida del 2020 sacada por ‘el paparazzi’ Donato. @Donatodesantis @MasterChefAR @VXipolitakisOK #masterchefargentina", escribió junto a la famosa foto con la mediática.