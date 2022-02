Desde que inició " MasterChef Celebrity 3", Damián Betular es el jurado más aclamado por los televidentes del programa. El carisma y sus ocurrencias, además de su sabiduría a la hora de brindar consejos, lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas de la televisión en la actualidad.

La tensión que se vive en el estudio hace que haya llantos o decepciones por parte de los participantes. Así le ocurrió a Juariu, quien no pudo cumplir con lo solicitado por los jueces ya que eligió mal los ingredientes en el mercado. Esto le causó una gran desolación, ya que le resultó muy cuesta arriba desde el comienzo.

En un recorrido típico por las cocinas, Damián Betular se detuvo en la periodista ya que estaba muy complicada con su preparación. Además de aportar algunos tips sobre los pasos a seguir, decidió acercarse para "limpiarla" de malas energías a la tucumana. "¿Cómo vas a estar mal? Vamos a cambiar la energía", le comentó.

Damián Betular fue tendencia por " MasterChef Celebrity 3".

"El mejor consejo: cambiar la energía. Y me limpió", expresó la ex panelista de "Bendita", Además, se llevó una arenga del cocinero que no dudó en motivarla para que complete su preparación. "Muerta ya estabas. Pensá que le va a ir mal al resto, podés zafar del domingo", comentó para cerrar el agradable momento entre ambos.