Las galas de eliminación en " MasterChef Celebrity 3" son el momento más tenso de la semana, en especial porque uno de los participantes abandona la competencia de Telefe. Sin embargo, los televidentes no dejan de disfrutar el programa en las redes sociales con diferentes chistes e imágenes.

Santiago del Moro sorprendió apenas comenzó la emisión ya que apareció con un cambio de look que no pasó desapercibido. Además de un corte de pelo, se acomodó el peinado de una manera distinta. Tal como ocurre habitualmente, los usuarios de Twitter no tuvieron piedad con él.

Desde artistas a dibujos animados, el nuevo peinado del conductor del ciclo de cocina generó mucho contenido. "El Pajaro Loco", la cantante Pink, dos aves y una referencia a Los Simpson fueron de lo más celebrado en la red social que sigue el minuto a minuto de "MasterChef Celebrity 3".

A pesar del paso de los episodios, el reality todavía atrapa a los televidentes y sigue en lo más alto de las mediciones de rating. Poco a poco, se acerca la tan esperada final y el nivel está cada vez más alto, lo que hace más difícil impresionar a los jurados.

Los memes sobre el look de Santiago del Moro en " MasterChef Celebrity 3"."

