Hace diez días Karina Gao, la reconocida cocinera de "Flor de Equipo", recibió los resultados positivos de su test de Coronavirus y preocupó a todos sus admiradores ya que es paciente de riesgo por estar embarazada.

Si bien al principio pareció un cuadro sencillo, la salud de la influencer comenzó a complicarse y debió ser internada. Durante su tratamiento médico, Gao fue compartiendo diferentes historias en Instagram en las que contaba su día a día en el Sanatorio Otamendi y cómo avanzaba su estado.

.

Finalmente la cocinera conocida en las redes como @monpetitglouton lamentó el viernes: "Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañó durante estos 5 años. Qué casualidad que esta semana cumplimos 5 de Mon Petit".

Y detalló conmovida: "Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar". Durante este tiempo, los seres cercanos a Karina se hicieron cargo de su cuenta y comparten a diario el parte médico de la querida chef china.

El domingo indicaron: "El parte médico informó que Kari continúa estable, si sigue así es probable que pronto se le intente bajar la medicación para ver cómo responde". Y aseguraron que sus hijos gemelos y su marido "están siendo controlados y no tienen fiebre".

Mientras que este lunes compartieron los detalles del nuevo parte médico: "Al igual que ayer, Kari sigue estable. Dom (el esposo) y los chicos están bien". Y pidieron a sus admiradores "seguir cautivando la paciencia y enviando todas las energías".