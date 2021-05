De vacaciones en Mendoza, Maru Botana se volvió viral en las redes sociales después de compartir un bizarro video en el que chupaba un hielo de forma grotesca y que borró minutos después.

En el icónico clip se puede ver a la cocinera con un gran bloque de agua congelada natural entre las montañas de Uspallata, en Luján de Cuyo, mientras que expresa su felicidad: "Mmm, mirá que rica la heladita. Mmm, está buenísima. Mmm”.

Después de la gran viralización de las imágenes, la propia Botana explicó las condiciones en las que sé filmó y reveló que no fue ella quien lo eliminó de las redes: “¡Me causa mucha risa! No lo borré yo. Lo borró uno de los chicos que me manejan las redes sociales y se asustó. Yo por eso lo subí. Porque me parecía muy gracioso. Yo no lo borré".