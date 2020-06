No hay dudas de que " Bake Off" ganó popularidad en la última semana, pero no por buenas razones. El reality de pasteleros se vio envuelto en el escándalo a partir de las fuertes acusaciones de "fraude". Samanta Casais, una de las participantes, habría infringido las reglas al ser pastelera profesional. Además, se sumaron otras denuncias de mayor rango, como el hecho de que se la acuse de estar involucrada en un caso de "homicio culposo" e incluso de haber estafado a un familiar en la venta de un comercio.

.

No obstante, no todas son noticias malas alrededor del programa conducido por Paula Chaves en Telefé. En medio de toda la polémica, nació un nuevo romance: Martín Cirio y Damián Pier Basile.

Si bien recién comenzaron a conocerse a través de vivo de Instagram, lo cierto es que los usuarios de las redes sociales hicieron que " La Faraona" y el participante del ciclo gastronomico entablaran conversación.

Luego de la última emisión de " Bake Off", Damián unió a su vivo al youtuber y de inmediato le confesó ser un gran fanático de su trabajo. De inmediato, la buena onda entre los dos se hizo notoria y la charla se hizo cada vez más íntima.

.

Fiel a su estilo, Cirio desplegó toda su simpatía e histrionismo a la hora de hacerle preguntas muy subidas de tono. Sin pelos en la lengua, Damián no tuvo problema en contestarle cada una de sus consultas.

Tras un primer diálogo exitoso, los dos realizaron un segundo vivo que catalogaron como "la cita oficial". Más allá de algunas diferencias y rispideces, parece que todo marcha bien entre los dos y se podría pensar en un amorío a largo plazo.

Además, los seguidores de ambos aprueban esta relación: la última transmisión de los dos llegó a tener picos de 50 mil personas y más de 100 mil reproducciones en el video que dejó publicado Cirio en su perfil de Instagram.