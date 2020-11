Tras permanecer ausente en las redes por al menos un mes, Martín Cirio reapareció y habló de todo. El youtuber fue acusado de hacer apología a la pedofilia tras el resurgimiento de antiguos tuits en los que se refería de manera sexual a menores de edad y desde entonces se desató una polémica.

El influencer decidió bajar su perfil y esperar a que se calmen las aguas, pero finalmente volvió a mostrarse activo en su cuenta de Instagram y charló con sus fanáticos, quienes fueron concisos y le preguntaron por aquellas figuras de la farándula argentina que le "soltaron la mano".

"Es re cliché decir 'en los momentos malos te das cuentas quiénes están y quiénes no', pero los momentos malos, malos son estos, donde te están acusando de algo que no hiciste y sí, se alejó gente que quería. Pero lo bueno de esto es que me di cuenta de la gente que está incondicionalmente", indicó el instagramer.

"Hay un momento en el que te van a cancelar. En el momento en el que te están tirando a matar, cualquier persona que salga a hablar a favor mío públicamente la van a matar y esa persona va a perder un montón. Entonces no va a pasar eso. El silencio es apoyo en esos casos, el no salir a matar en apoyo", continuó La Faraona en referencia a colegas como Yanina Latorre y Lizardo Ponce.

No obstante, hizo mención a figuras que lo desilusionaron al salir en los medios al hablar en su contra, como Nazarena Vélez: "Si hubo gente que no consideraba amiga pero sí muy cercana y salir a hablar en un programa de tele mal de mi es como 'dale'...".