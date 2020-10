"Este video es el más difícil que voy a hacer desde que arranqué en Youtube y seguramente el más difícil que haga en toda mi vida", arrancó Martín Cirio para dar comienzo a su descargo en el que hace referencia a las acusaciones que recibió por pedofilia. Y reconoció: "Me equivoqué y la pifié feo con El Dipy".

"Fui una mierd... porque lo que hice es lo que están haciendo ahora conmigo y esto es lo que me deja un aprendizaje enorme. (...) Quiero pedir disculpas porque lo que hice no estuvo bien", declaró.

"Ustedes leyeron un montón de tuits que son aberrantes. No me reconocía. Tuve un proceso de deconstrucción y de crecimiento que fue muy reciente, tengo 36 años y a los 31 años me daba vergüenza decir que había sido pobre. Tenía un montón de odio a mi mismo y de no aceptación, quería encajar en una sociedad en la que nunca pertenecí", expresó.

A su vez comentó que cuando escribió esos tuits, el contexto en el que vivía era otro: "Busco contar como eran las cosas. En esa época de Twitter había gente entre 20 y 40 que endera de lo más picante. Tenías un montón de gente que se caga... de risa y te redoblaba la apuesta. Se entendía perfecto el código. No había fotos de cara, eramos todos personajes".

Para contextualizar, mostró algunos comentarios de la "Dra. Pignata" para explicar en qué consistía las redes en aquel momento. "Era humor del peor, del más repudiable", indicó. De todos modos, confesó: "No me puedo justificar porque ni siquiera era ser gracioso. Era ser picante, no dejaba ser un personaje. Pero decir a que soy pedófilo no es la realidad".

El influencer reveló que desde el escándalo leyó bastante sobre pedofilia y se preguntó cuál era el límite del humor. "Imaginense si fuera pedófilo en serio, si voy a tuitear que voy a cometer un delito. (...) Soy un pelotud... y fui un idiota en hacer esos tuits nefastos. La segunda cosa es que me quieren hacer desaparecer. Esto no le pasa a cualquiera, esto me pasa a mi. Creo que no hay nada más grave que ser pedófilo. Se quienes fueron estos, estaban esperando a que me mandaran alguna caga... como la que hice", acusó La Faraona.

"Me cargué muchas causas al hombro con lo que visibilicé y es el precio que hoy estoy pagando", sostuvo el youtuber para denunciar que "gente del sistema" lo quiere "sacar de encima". "Me pueden matar o cancelar pero puedo seguir haciendo videos. Lo que generan es dejarme sin laburo, se me cayeron un montón. En un momento voy a volver y no me voy a quedar callado, voy a seguir denunciando todo lo que está pasando. Van a tener que matarme para que me calle la boca. Todavía no me cayó ninguna denuncia, lo estoy esperando", disparó Cirio.

