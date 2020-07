A través de su cuenta de Instagram, Martín Bossi compartió un divertido sketch sobre los 120 días de cuarentena obligatoria por el coronavirus y rápidamente se volvió viral.

En medio de la complicada situación social que se vive en el país a poco de cumplirse cuatro meses de confinamiento, el humorista encontró una original forma de compartir buenas energías a sus miles de seguidores en las redes sociales.

Con un desopilante sketch, de poco más de dos minutos, logró conquistar a sus fanáticos y contagiar su buen humor. A partir de la recreación de su personaje "Bolud...", el protagonista de "Kinki Boots", relató las diferentes sensaciones que viven gran parte de los argentinos sobre la pandemia.

"Bueno... 120 días de cuarentena, yo estoy muy bien quería decirles. Estoy muy bien, la llevo, voy tirando, así que gracias a todos", comenzó a decir Bossi en su video. Pero después se metió en el terreno político y disparó: "Mi papá siempre me dijo que yo iba a ser un repetidor toda la vida porque repetí tercero y cuarto año. Tenía razón, hoy a los 45 años repetí hasta de fase, estoy en fase 1 y ahora (Sergio) Berni dice que vamos a ir a la fase 0".

Para quitarle dramatismo a su afirmación, lanzó divertido: "¿Qué será fase cero? ¿Quedarse encerrado en el baño con un policía y un cono en los accesos del comedor al living?".

Cautivó a todos sus seguidores.

"No está mal retroceder igual, creo que vamos a retroceder tanto que el ‘Pipita’ (Higuaín) la va a embocar contra Alemania y vamos a ser campeones del mundo. Vamos a retroceder tanto que Jack no se va a ahogar en el Titanic, Wanda va a seguir con Maxi, a Maradona no le van a cortar las piernas y ‘La Cobra’ no se va a cobrar todo lo que hiciste bebé", manifestó.

Su video alcanzó más de cien mil reproducciones en cuestión de horas y un miles de comentarios de usuarios que lo felicitaron por su actuación. Sin embargo, en la descripción de su posteo agregó un palito para el presidente Alberto Fernández que no pasó desapercibido.

"¡120 días en casa! ¡¡Aflojá Alberto!! Que el Bolud... no da más", resaltó irónico. A lo largo de la pícara secuencia, Bossi también se animó a predecir el futuro de la cuarentena y a modo de chiste expresó: "Nos dijeron que vamos a llegar a enero, así que están haciendo un protocolo para los Reyes Magos: distanciamiento social para los tres, hisopado para los camellos, en vez de agua con pasto alcohol en gel".