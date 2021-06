A pesar de los idas y vueltas que existen en la relación amorosa entre Cinthia Fernández y Martín Baclini, el cariño del empresario por las hijas de la modelo, Charis, Bella y Francesca, siempre va a ser más fuerte que cualquier pelea o disputa que mantengan.

Fue la propia panelista de "Los Ángeles de la Mañana" la que compartió el emocionante momento en el que su ex novio llegó a su hogar con grandes regalos y sus tres hijas lo recibieron con fuertes abrazos y pequeños gritos.

En diálogo con Juan Etchegoyen en un "Mitre Live", el empresario rosarino explicó el vínculo que sostiene con las tres pequeñas: "La verdad que es un regalo de la vida. Estoy disfrutando del amor de esa familia que me recibe con tanto amor cada vez que nos vemos. Es hermoso el amor que nos une".

El empresario rosarino y las hijas de Cinthia Fernández mantienen un gran vínculo.

Baclini reveló que la última vez que vio a las nenas fue hace más de seis meses: “Yo me voy a Escobar, las veo, cuando voy a Rosario, cuando vengo. Me mandan fotos. Empezaron equitación. Me vuelvo loco. Fue muy fuerte volver a verlas. Esas criaturas me enseñaron muchísimo. No sabía lo que era una relación con hijos, no tengo hijos. Y de repente llegaron cuatro mujeres a llenarme de amor".

"Son muy especiales las nenas de Cinthia. El abrazo que te dan es un abrazo diferente a todo. No me olvido más la primera y la última foto. Quiero estar en sus sueños, en su vida“, detalló sobre el último encuentro que compartieron los cinco.

“Además me cocinaron un pollo al horno con papas y cebollitas. Creo que no fue Cinthia, fue Carmencita y la mamá. Pero no importa. Me esperaron con todo“, cerró con emoción sobre el plato predilecto que le prepararon Charis, Bella y Francesca.