Si bien Cinthia Fernández y Matías Defederico se separaron en 2018, la ex panelista de "LAM" y el futbolista todavía se encuentran en una escandalosa batalla legal por sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, o por deudas que mantienen desde hacia años.

Aunque ellos son los dos personajes principales de la polémica, la expareja tuvo un mediador que intentó arreglar las tensiones entre los dos: Martín Baclini. Durante todo su noviazgo con la modelo, el empresario siempre instó a que fueran cordiales por el bien de sus pequeñas.

Sin embargo, cuando se terminó su relación con la panelista de "Momento D", las peleas entre el dúo fueron en aumento. En diálogo con Juan Etchegoyen, el ex participante de "ShowMatch" reconoció el cambio que provocó.

“Se matan por redes sociales y públicamente, hoy sucede algo que era inevitable, cuando yo estaba era el nexo y yo soy una persona que no tengo otra forma de vivir que no sea con amor, de unir y que haya armonía”, comenzó Baclini en el Mitre Live.

Entonces, el mediático lamentó la evolución del vínculo: “A mí no me gusta el conflicto, no me gusta el grito, el quilombo, al contrario, me inhibís, entonces quizás ambas partes era más fácil su relación y al alejarme yo y no tener contacto con ninguna parte, lo natural de la relación es eso por más que esté mal”.

Y cerró contundente: “Yo no coincido, claramente, pero no puedo hacer más de lo que hago realmente, cada uno elige como hacer las cosas, y en este caso a Cinthia la puedo juzgar como madre y como madre es intachable, entonces me quedo con eso, después lo que quiera hacer el padre o la madre de las nenas de lo que quiera hacer de su vida y las nenas van a tener su veredicto en algunos años porque así es la vida”.

¡Mirá lo que dijo Martín Baclini sobre el conflicto entre Cinthia Fernández y Matías Defederico!