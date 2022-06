Duki se encuentra en su mejor momento a nivel profesional. El cantante de "Como si no importara" se mostró muy emocionado luego de anunciar su cuarto Vélez. Asimismo, se encuentra dando conciertos por todas partes del mundo.

Como consecuencia de la gran repercusión que está teniendo el novio de Emilia Mernes, figura en todos lados. En este caso, Mariano de la Canal hizo una sesión de fotos y decidió editar su cara y ponerse los tatuajes del músico. Las fotos comenzaron a hacerse virales por el parecido que hay entre ambos.

.

En el posteo, el fan de Wanda Nara escribió: "Me falta la Emilia Mernes nomas". Además, los memes no tardaron en llegar y los seguidores de Duki comenzaron a hacerlos. Mientras tanto, el cantante no hizo referencia sobre las imágenes.

Actualmente, la pareja del momento se encuentra en España. Los dos tienen pactados conciertos en el viejo continente y están felices de poder compartir su éxito el uno con el otro.

Duki y Emilia Mernes en el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner.

¡Mirá el posteo de Mariano de la Canal en donde se parece a Duki!