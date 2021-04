En junio del año pasado, en plena cuarentena por el coronavirus, Mariano Martínez y Camila Cavallo decidieron terminar su relación tras cuatro años de amor y una hija en común, Alma.

Si bien los ex tortolitos están separados, mantienen una buena relación y suelen mostrarse muy unidos en las redes sociales. La buena onda entre ellos llama mucho la atención en el mundo virtual y en las últimas horas, una sorpresa del actor a la modelo por su cumpleaños despertó fuertes rumores de reconciliación.

Camila cumplió 27 años y al llegar a su hogar, se encontró con una gran sorpresa organizada por su ex: una enorme torta, globos y familiares cantándole el feliz cumpleaños.

Tras celebrar su día, Cavallo compartió fotos de la íntimidad del festejo y agradeció de una forma muy especial a Mariano: "27. Otro cumple en cuarentena. El deseo del año pasado no se cumplió, jajajajaja. Gracias por esta hermosa sorpresa @marianom78, por acompañarme y por hacer de este día un día especial. Gracias mamá por estar siempre en cada momento especial de mi vida, no sé qué haría sin vos. Y gracias a todos los que se acordaron y me mandaron mensajitos con tan buena energía y tan buenos deseos, lo valoro mucho".