A lo largo de la cuarentena por coronavirus que se vivió en toda la Argentina durante gran parte del 2020, muchas figuras de la farándula argentina desarrollaron nuevos hábitos dentro del hogar. A través de las redes sociales, Mariano Martínez reveló que en el aislamiento desarrolló su gusto por la lectura.

Al estar suspendidas las actividades del espectáculo, muchos actores se volcaron hacia tareas hogareñas como cocinar, hacer ejercicios y hasta redecorar los ambientes. Sin embargo, el ex de Camila Cavallo prefirió dedicarle tiempo a la literatura.

En ese sentido, el artista subió una foto a sus historias de Instagram con un libro de Valeria Luiselli y manifestó: "Me gusta mucho leer y lo tengo como hábito. En la cuarentena fue un gran aliado que hoy mantengo". Pero momentos después sorprendió a todos al revelar que padece de dislexia.

"Hago un paréntesis para contarles que sí, me gusta leer, me gusta mucho y así y todo tengo errores de ortografía porque tengo dislexia declarada. No es un tema, pero sí una dificultad para ciertas cosas. Tengo unos errores tremendos todavía", se sinceró con todos sus seguidores.

La dislexia es un trastorno del aprendizaje, "no se trata de una enfermedad, no necesariamente es limitante ya que depende de la capacidad adaptativa de la persona, pero es algo que hay que atender", advirtió tiempo atrás el psicopedagogo Daniel Di Rubba en comunicación con DiarioShow.com. Además, el especialista explicó que es un trastorno que "se puede descubrir en cualquier momento de la vida".